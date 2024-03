FC Barcelone : un potentiel successeur de Xavi s'exprime enfin !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Bien malin qui peut aujourd'hui affirmer qu'il connaît le futur entraîneur du FC Barcelone. Avec le départ annoncé de Xavi, sur le banc de touche, le président Laporta va devoir convaincre un technicien confirmé et reconnu.

Roberto De Zerbi, l'entraîneur de la formation anglaise de Brighton, fait partie des pistes potentielles. Et pas plus tard qu'hier, il s'est exprimé sur le sujet.

"Je n'ai que Brighton en tête. J'aimerais terminer la saison de la meilleure des manières avec nos jeunes joueurs : rivaliser et gagner autant de matchs que possible. Je me concentre désormais à 100 % sur Brighton."

Podcast Men's Up Life