FC Barcelone Mercato : un premier entraîneur se positionne pour l'après-Xavi

Le timing interpelle, forcément : depuis un an et demi qu'il est à Brighton, Roberto De Zerbi n'avait rien à dire sur la façon dont le club anglais était géré ni sur le recrutement opéré par ses dirigeants. Mais depuis que Jürgen Klopp et Xavi ont annoncé leur départ en fin de saison, l'Italien est suivi par Liverpool et Barcelone. Et comme par hasard, les premières tensions sont apparues avec sa direction !

L'entraîneur italien a en effet déclaré publiquement qu'il avait réclamé un milieu de terrain en janvier mais que ses dirigeants n'avaient pas fait le nécessaire. Il en a profité pour mettre son avenir en suspens ! Il est toutefois sous contrat pour encore deux saisons avec les Seagulls et ne pourra donc pas partir comme bon lui semble, même si les Reds et les Blaugranas lui font la cour...

💣 Roberto De Zerbi admitted he felt Brighton have been left short in midfield after the January transfer window but said he will wait to decide whether he is happy with the club's business. 🇮🇹 🔵 #BHAFC



💥 The Italian coach is an option for Barcelona and Liverpool. pic.twitter.com/FK1tXEwroo