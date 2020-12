Zapping But! Football Club FC Barcelone : l'annonce de Messi enflamme la Twittosphère

En fin de contrat au 30 juin, Lionel Messi attend que la nomination du nouveau président du FC Barcelone soit effective au 24 janvier prochain avant de prendre une orientation définitive concernant sa prolongation (ou non) en Catalogne.

Si, pour beaucoup de candidats, l'avenir du sextuple Ballon d'Or est un enjeu de campagne clair et qu'à peu près tous promettent de conserver Lionel Messi le plus longtemps possible. Parmi les petits candidats, il en est un qui préfère voir la vérité en face à l'exprimer.

Benedito fataliste face au poids du PSG pour convaincre Messi

Moins connu qu'un Victor Font ou qu'un Joan Laporta, Agusti Benedito ne sera sans doute jamais élu pour présider son club de cœur en janvier prochain mais, à l'occasion d'un entretien OnzeTV3, ce dernier a eu le mérite de l'honnêteté : le Barça ne pourra pas lutter si le PSG arrive de manière concrète avec une offre pour Lionel Messi.

« On ne peut pas dire que Messi restera à coup sûr. Je pense qu'il sera très difficile de le faire changer d'avis. Si le PSG, propriété du Qatar, veut le faire signer pour promouvoir la Coupe du monde, nous ne pourrons pas participer », a-t-il annoncé clairement. Tout le contraire d'un discours lunaire à la Jordi Ferré...

