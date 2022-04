FC Barcelone - Mercato : un proche de Laporta envoie un mauvais signal pour Haaland

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le 4-0 infligé au Real Madrid au Bernabeu il y a trois semaines a permis au FC Barcelone de rattraper son retard dans la course à Erling Haaland. Impressionné par la démonstration de force catalane, le Norvégien aurait fait parvenir un message à Xavi pour lui dire qu'il avait apprécié le spectacle. Une façon de dire qu'il apprécierait de travailler sous sa direction à l'avenir. Force est de constater qu'il s'agit là du seul motif d'espoir des Blaugrana actuellement dans la course à trois pour s'attacher les services du géant de Dortmund.

Et encore... Présent hier à l'ouverture de la Barça Academy World Cup, le vice-président du FCB, Rafa Yuste, a déclaré à propos d'une éventuelle arrivée de Haaland : "Nous travaillons pour ramener l'espoir mais nous ne ferons pas n'importe quoi". La marge de manœuvre est quasiment inexistante. Et face à des clubs aussi riches que le Real Madrid ou Manchester City, espérer rivaliser semble utopique pour le Barça aujourd'hui. Il ne lui reste plus qu'à espérer qu'Erling Haaland fasse passer le jeu avant tout...

Transfer window: Barca vice-president doubts Haaland’s move from Dortmund https://t.co/E9MUgDEp7W — Obi cubana (@kessmusictv) April 10, 2022

Pour résumer Le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a été interrogé sur la possible arrivée d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) cet été. Et il s'est montré quelque peu pessimiste, rappelant l'importance de relever les finances avant de faire un coup d'éclat.

Raphaël Nouet

Rédacteur