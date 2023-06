FC Barcelone - Mercato : un ami de Messi se rapproche de l’Inter Miami

Si le départ de Messi du PSG a été annoncé, sa prochaine destination n’est pas encore connue. Cela pourrait être l’Arabie Saoudite, le FC Barcelone ou l’Inter Miami. Ce dernier aurait peut-être une idée, pour faire pencher la balance.

Fabrizio Romano dévoile que des négociations entre le club et le joueur auraient lieu, Alba a également reçu deux propositions d’Arabie Saoudite. Le joueur compare les offres reçues et prendra sa décision dans les prochaines semaines. Après Tata Martino, c’est un nouveau proche de Messi qui est approché par la franchise de David Bechkam.

Understand Jordi Alba is now in active negotiations to join Inter Miami — it’s a concrete possibility. 🇪🇸🇺🇸 #MLS



Alba has two proposals from Saudi, he has made no final decision yet. Player will assess his options and decide in the next weeks. pic.twitter.com/fJm30MGBqo