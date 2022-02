FC Barcelone - Mercato : un proche veut détourner Messi du PSG et d'un retour en Catalogne

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Totalement à côté de ses pompes depuis qu'il a posé les pieds en France, Lionel Messi pourrait ne pas faire de vieux os au PSG. Sa famille ne se plairait que très moyennement dans la capitale, elle qui retourne dans la maison familiale en banlieue de Barcelone dès que l'attaquant a deux jours de repos. En outre, le jeu parisien ne convient pas du tout au septuple Ballon d'Or, si bien qu'un retour chez les Blaugrana remonte régulièrement à la surface. Mais entre revenir dans son club de toujours ou honorer son contrat au PSG, Messi pourrait opter pour une troisième voie, celle que lui propose Gonzalo Higuain (34 ans).

Dans une interview à TyC Sports, l'ancien attaquant de la Juventus et du Napoli, qui joue depuis 2020 à l'Inter Miami de David Beckham, a fait un appel du pied à La Pulga : "Je pense qu'ici, il deviendrait dingue, il y a une âme très latine. Dans tous les cas, où qu'il aille, Messi est destiné à laisser sa trace et son ombre. S'il décidait de raccrocher les crampons à Miami, ce serait phénoménal. C'est un championnat encore mineur mais qui est en train de grandir très vite. C'est une décision qui lui revient". On se souvient que récemment, la famille Messi a passé des vacances en Floride et avait particulièrement aimé son séjour...

Higuain: 'Messi in Mls? Se venisse qui...': Gonzalo Higuain parla a Tyc Sport del possibile futuro di Messi in Mls, a Miami dove è ora il Pipita: "​Penso che qui lo faranno... https://t.co/f7WiSW46k2 pic.twitter.com/pIvhQnN8tI — sportlive (@sportli26181512) February 1, 2022