FC Barcelone - Mercato : un renfort à 400 M€ a signé, Xavi garde un œil sur lui !

En attendant, Fabrizio Romano a fait savoir que le Barça avait inclus une clause libératoire d'une valeur de 400 millions d’euros dans le contrat du Sénégalais ! Sur le plan sportif, Faye commencera la première partie de la pré-saison avec la première équipe du Barça, car Xavi veut le surveiller de près. Preuve de son haut potentiel.

Understand Barcelona have included a release clause worth €400m into the contract of Senegalese CB Mikayil Faye who signed today. 🔵🔴🇸🇳 #FCB



More: Faye will start initial part of the pre-season with Barça first team, as Xavi wants to monitor him closely. pic.twitter.com/LqK3OIFeAW