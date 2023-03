FC Barcelone - Mercato : un retour déjà acté pour cet été !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Et pour cause, le champion d'Italie en titre ne compterait pas lever l'option d'achat comprise dans le prêt de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, d'après le journaliste italien, Fabrizo Romano. Sergiño Dest, apparu à seulement 14 reprises sous le maillot milanais depuis le début de la saison, devrait donc revenir à Barcelone cet été et devrait rencontrer les dirigeants blaugrana pour discuter de son avenir.

No changes on Sergiño Dest situation since December. AC Milan, not planning to trigger buy option clause in June 🇺🇸 #transfers



USMNT right back will return to Barça and then discuss his future at the end of the season. pic.twitter.com/09cwqCkmhK