FC Barcelone - Mercato : un rival de Liga va tenter le coup pour Memphis Depay

Depuis cet été, Memphis Depay est poussé vers la sortie par le Barça ! Les dirigeants catalans veulent se séparer de l’international néerlandais pour faire des économies et pouvoir se renforcer par la suite. Cependant, l’ancien de l’OL, en fin de contrat en juin n’a pas l’air d’être pressé de partir. Évalué aux alentours des 20 millions d’euros, les dirigeants barcelonais espèrent réaliser une affaire cet hiver pour éviter de perdre de l’argent.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Atlético Madrid, souhaite signer Memphis Depay. « Les négociations auront lieu cette semaine car un contact direct a été prévu pour faire la première proposition. L’Atlético Madrid a Depay dans sa short-list comme l'un des possibles remplaçants de João Félix. », a expliqué le journaliste italien.

Atlético Madrid have asked Barcelona for Memphis Depay. Negotiations will take place this week as direct contact has been scheduled to make the first proposal. 🚨⚪️🔴 #FCB



Atléti have Depay in the list as one of possible replacements for João Félix. pic.twitter.com/1TBifDhpqB