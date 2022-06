FC Barcelone - Mercato : un souci majeur dans le dossier Raphinha ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le dossier traîne. Et sans que l'on sache, d'ailleurs, si il est lié au départ, ou non, du Français Ousmane Dembélé. On parle ici du Brésilien de Leeds, Raphinha, annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis des semaines sans que rien ne bouge. Problème, et notamment en raison des finances du club catalan, le montant attendu par les dirigeants anglais, plus de 55 millions d'euros, est colossal.

Et selon une dernière rumeur, un autre souci pourrait mettre à mal les ambitions de Laporta et de Xavi. En effet, et c'est Sky Sports qui le précise, l'entraîneur des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp, aurait coché le nom de Raphinha en cas de départ de Sadio Mané.

Pour résumer Voilà des semaines, du moins selon certains médias, que le FC Barcelone tente de convaincre les dirigeants de Leeds pour s'attacher les services du Brésilien, Raphinha. Problème, le joueur est cher et, surtout, un concurrent XXL serait arrivé dans le dossier.

Benjamin Danet

Rédacteur