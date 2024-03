FC Barcelone Mercato : un transfert se dessine, Laporta se frotte déjà les mains !

A 28 ans, Clément Lenglet ne s'est jamais imposé au Barça à son, arrivée du FC Séville. Le club catalan l'a prêté une première fois à Tottenham avant de l'envoyer à Aston Villa l'été dernier.

Du côté de Birmingham, le défenseur a passé la première partie de saison sur le banc, mais il est titulaire depuis le mois de décembre et selon Ekrem Konur, Unaï Emery souhaite le conserver. Aston Villa devrait donc s'attacher définitivement ses services en fin de saison. Une épine dans le pied en moins pour le Barça, où le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2026.

Aston Villa are considering making 28-year-old France defender Clement Lenglet's loan deal from Barcelona permanent. pic.twitter.com/J441Io8M8x