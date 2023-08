FC Barcelone - Mercato : une autre bombe que Bernardo Silva activée pour remplacer Dembélé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis l'ouverture du mercato, le secteur offensif du Barça n'a quasiment pas bougé alors que les ventes de Ferran Torres et Raphinha ont d'abord été envisagées pour renflouer les caisses. Finalement, c'est Ousmane Dembélé qui va faire ses valises et rejoindre le PSG dans les prochaines heures. Le club catalan, qui va récupérer environ 25 millions d'euros dans la transaction, réfléchit déjà à la succession de l'ailier tricolore. Et à ce sujet, Xavi pourrait réserver une grosse surprise.

Vitor Roque appelé en renfort ?

La piste Bernardo Silva refroidie, le coach barcelonais envisagerait de se rabattre sur une jeune option en attaque, explique le journal AS. La recrue brésilienne, Vitor Roque, pourrait en effet débarquer plus tôt que prévu dans l'effectif, à savoir dès cet été. Attendu initialement pour la saison 2024-2025, le buteur de l'Athletico Paranaense viendrait suppléer Robert Lewandowski tandis que Ferran et Raphinha se partageraient le couloir droit. Pour le moment, Xavi étudie cette option qui reste néanmoins difficile, ajoute le média madrilène. Le club de "Tigrinho" joue actuellement la Copa Libertadores et compte sur son joueur d'ici les quarts de finale à la fin du mois d'août. Mais en cas d'élimination, la porte s'ouvrirait pour le Barça. Affaire à suivre.

De las dudas en el Real Madrid a la necesidad de refuerzos en el Barça. #Portadas pic.twitter.com/Qh7FLuZtoC — Paco López (@PacoLopezpress) August 4, 2023

