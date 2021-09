FC Barcelone - Mercato : une bête noire de Messi pour l'après-Koeman ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

On pensait que le cas Koeman était réglé à Barcelone. Qu'après le match contre Levante (3-0) dimanche, le Néerlandais allait sauter pour laisser sa place à la légende Xavi ou au sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, meilleur ami du directeur du football blaugrana, Jordi Cruyff. Mais, surprise, en ce début de semaine, le technicien est toujours en poste. Et surtout, El Chiringuito jure qu'il y a désormais un nouveau favori dans la course à sa succession.

Ce favori aurait pour nom Marcelino Garcia Toral. L'entraîneur de l'Athletic Bilbao s'est fait un nom pour avoir été à la tête des deux dernières désillusions espagnoles de Lionel Messi sous le maillot blaugrana. En 2019, il avait remporté la Coupe du Roi avec Valence face au FCB (3-1) au terme d'une prestation incroyable au niveau de la maîtrise technique. Et janvier 2021, à peine nommé à la tête des Lions de Bilbao, il avait décroché la Supercoupe d'Espagne aux dépens du Barça (3-2 a.p.), Messi se faisant expulser au bout du bout des prolongations. Ses équipes ont la réputation de bien jouer et de développer un football à haute intensité. Soit l'essence même du jeu barcelonais et à peu près tout ce qui lui manque aujourd'hui…

⚠️#Inda: "MARCELINO GARCÍA TORAL es el TAPADO para el BANQUILLO del BARÇA"



¡La EXCLUSINDA en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/1dbGR5o756 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 27, 2021