FC Barcelone - Mercato: une décision de Xavi source de tensions dans le vestiaire

En dépit de ses problèmes financiers, le FC Barcelone aura réussi son mercato d'hiver. En parvenant à recruter quatre joueurs, et non des moindres, avec Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ou même Ferran Torres, en provenance de Manchester City. Comme c'est la règle, le club catalan a donné à l'UEFA une liste de joueurs en vue de la Ligue Europa et n'y figure pas l'une des recrues hivernales, le Brésilien Daniel Alves.

Selon le quotidien Sport, ce choix aurait été très mal pris par l'intéressé. Et, surtout, aurait entraîné des tensions dans le vestiaire en raison de l'influence du Brésilien auprès de ses coéquipiers. Reste à savoir si Xavi s'est entretenu avec celui qu'il a fait venir.

