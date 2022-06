FC Barcelone - Mercato : une enveloppe pharaonique débloquée pour recruter cet été ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En raison de ses difficultés économiques, le FC Barcelone a toutes les peines du monde à avancer son mercato estival. Mais la vente de 25% des droits de télévision officiellement approuvée par les socios va rapporter gros au club blaugrana.

Une enveloppe de plus de 200 M€ pour le mercato estival ?

Grâce à cela, le Barça aurait plus de 200 millions d'euros pour recruter cet été, selon les informations de la Cadena COPE. Cette rentrée d'argent devrait permettre au club catalan d'officialiser les signatures libres du défenseur central de Chelsea, Andreas Christensen, et du milieu de terrain de l'AC Milan, Franck Kessié, et de boucler notamment le transfert tant attendu de l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Fabien Chorlet

Rédacteur