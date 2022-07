FC Barcelone - Mercato : une figure de l’OM recrutée dans le sillage de Lewandowski ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les discussions se poursuivent entre le Barça et le Bayern Munich, qui souhaite empocher 50 millions d’euros pour son attaquant. Xavi veut impérativement compter sur Lewandowski pour le Clasico amical du 24 juillet aux États-Unis. Il l’aurait rappelé en mettant un petit coup de pression à sa direction...

La recherche d’un latéral droit bat aussi son plein après la pige de luxe de Daniel Alves. L’Équipe confirme que César Azpilicueta (Chelsea, 32 ans) est la cible prioritaire. Fabrizio Romano ajoute que le FC Barcelone prépare son offre pour l’ancien défenseur de l’OM, déjà d’accord depuis des mois avec le club catalan autour d’un contrat de deux ans (avec option).

Barcelona are preparing their official proposal for César Azpilicueta. Up to Chelsea soon, as they will complete new signings and then decide on the Spanish fullback. 🚨🇪🇸 #CFC



Barcelona have an agreement on personal terms with Apzi since months ago: 2 year deal with option.