FC Barcelone - Mercato : une incroyable rumeur arrive en Catalogne

On veut bien tout entendre, et surtout tout lire, mais autant être clair : on a cette fois beaucoup, beaucoup de mal à y croire. En attendant, et c'est le quotidien catalan Sport qui l'assure, Cristiano Ronaldo, qui ne se plairait (toujours) pas à Manchester United, sera proposé par son agent, Jorge Mendes, aux dirigeants du FC Barcelone lorsqu'il le pourra.

En dépit de cette information, il semble assez clair que le Barça, en dépit de ses bonnes relations avec l'agent Jorge Mendes, n'a en rien les moyens de réfléchir à la question CR7. Pour rappel, le club catalan vient tout juste de prolonger et de faire baisser le salaire de Samuel Umtiti afin de valider l’arrivée de l'ancien joueur de Manchester City, Ferran Torres. Les caisses du club sont vides et tout effort est complexe.

Croire, dès lors, à une arrivée du Portugais...

#FCB 🔵🔴#Confidencial 🔴



💣 No sería de extrañar que el nombre de Cristiano Ronaldo se volviera a vincular con el Barcelona



✍️ Albert Masnouhttps://t.co/wC72qiUCDx — Diario SPORT (@sport) January 10, 2022