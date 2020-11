FC Barcelone – Mercato : une légende du Real Madrid voit Messi prolonger

Icône du Real Madrid devenu entraîneur, Michel s'est exprimé sur de nombreux sujets dans l'émission « El Larguero » sur Cadena SER. L'ancien coach de l'OM, actuellement sans club depuis son départ des Pumas de Mexico, a même donné son avis sur l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone.

Le malaise Messi va se résoudre de lui-même pour Michel

L'ancien milieu de terrain ne croit pas en un départ du sextuple Ballon d'Or, pourtant en fin de contrat en juin 2021 et qui ne paraît plus très heureux en Catalogne, fatigué « d'être la cause de tous les problèmes au Barça » (selon ses propres dires). Pour lui, tout n'est qu'une question d'encadrement et le dossier se résoudra avant la fin de la saison.

« Je ne le vois pas en dehors du Barça parce que je ne comprends que ce joueur joue à l'extérieur, dans une autre équipe. Le Barça est fait pour lui. C'est sa ville. Après c'est sûr qu'il faut mettre l'argent et l'entourer de joueurs au sommet », a-t-il rappelé.