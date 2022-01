FC Barcelone – Mercato : une manne inespérée pour financer le projet Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Désireux de redevenir une référence sur le marché des transferts, le FC Barcelone fait en sorte de se remettre d'équerre rapidement et de sortir de la gestion cataclysmique de l'administration Bartomeu. Depuis de longs mois maintenant, Joan Laporta vend plus qu'il n'achète afin d'abaisser la masse salariale et de revenir au plus vite dans un cercle vertueux.

Spotify, un deal qui peut rapporter gros

L'une des clés de la réussite du Barça serait aussi de doper ses revenus pour augmenter le seuil limite de dépense autorisé. Pour se faire, le FC Barcelone peut toujours compter sur sa marque et son espace sponsor maillot, l'un des plus prisés du monde. C'est justement sur ce volet stratégique que la direction travaille afin de mettre du beurre dans les épinards.

Si l'on en croit Mundo Deportivo, l'application de streaming musical Spotify serait intéressé pour s'afficher sur la devanture du maillot blaugrana. En cas d'accord, une telle opération pourrait rapporter entre 30 et 60 M€ par an au Barça sur la durée du contrat. Une manne qui ferait beaucoup de bien pour avancer sur le gros objectif présidentiel de l'été 2022 : Erling Haaland (Borussia Dortmund).