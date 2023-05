FC Barcelone - Mercato : une menace arrive pour Ousmane Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Fort probable qu'Ousmane Dembélé fasse encore parler de lui dans les prochaines semaines. Et plus hors des terrains comme ce fut le cas dans un passé lointain. Désormais bien installé au FC Barcelone, malgré les blessures, et soutenu comme jamais par son entraîneur, Xavi, l'attaquant français pourrait connaître quelques jours d'hésitation lors du mercato estival.

Il est certes sous contrat au Barça jusqu'en 2024, mais selon le quotidien espagnol, Mundo Deportivo, un club a déjà pris les devants pour tenter de racheter sa clause libératoire de 50 millions d'euros cet été : le Bayern Munich. Thomas Tuchel, qui a eu Dembélé sous ses ordres à Dortmund, aurait déjà demandé son recrutement à ses dirigeants.

A suivre.