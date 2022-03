FC Barcelone - Mercato : une mine d’or bientôt débloquée par un flop ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après un début de mandat catastrophique, Joan Laporta commence à voir les planètes s'aligner. Et celui qui avait connu un premier passage au poste de président du FC Barcelone très ensoleillé (2003-10) peut espérer des jours aussi grandioses. Non seulement l'équipe première a magnifiquement redressé la barre depuis que Xavi a remplacé Ronald Koeman mais, en plus, les finances sortent du rouge. Un accord pour la commercialisation des droits de la Liga sur les prochaines décennies pourrait rapporter plus de 200 M€. Et, en plus, un gros transfert est dans les tuyaux, qui permettrait de renflouer les caisses et de rapprocher un peu plus Erling Haaland de la Catalogne.

Gerrard le veut absolument

Ce gros transfert concerne Philippe Coutinho. Prêté à Aston Villa cet hiver, le Brésilien, 3 buts et 3 passes décisives en 7 matches, a conquis tout son monde, à commencer par son manager et ancien partenaire (à Liverpool), Steven Gerrard : "Nos attaquants le veulent à leur côté. Je ne contrôle pas le prix du transfert ni les salaires. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon opinion à Johan Lange (directeur sportif), Christian Purslow (directeur exécutif) et aux propriétaires. Ils viennent aux matches et prendront la décision finale. Philippe est revenu à un bon niveau physique. Contre Southampton, il a été, je crois, à son niveau de Liverpool. Il dominait la rencontre par moments. Les autres joueurs ont profité de son arrivée. Si nous voulons arriver où nous voulons être, nous avons besoin de construire l'équipe autour de talents comme Phil, parce qu'il est d'un autre niveau".

Sous contrat jusqu'en 2023, Philippe Coutinho a une option d'achat de 40 M€ dans son contrat de prêt à Aston Villa. Le FC Barcelone, qui l'a recruté pour 120 M€ plus 40 M€ en janvier 2018, ne récupérera donc qu'un quart de la somme investie. C'est mieux que rien, surtout en ces temps difficiles sur le plan économique. Et pas sûr que les Blaugrana fassent mieux avec l'autre gros flop de l'après-Neymar, Ousmane Dembélé...

Philippe Coutinho ended Steven Gerrard's career? 😅 pic.twitter.com/CSGQLzsAFJ — GOAL (@goal) March 6, 2022