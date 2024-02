FC Barcelone Mercato : une nouvelle piste offensive signée Deco ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est le jeu. Et ce dernier va perdurer plusieurs mois durant jusqu'au terme du prochain mercato estival. Logique, dès lors, que le FC Barcelone, qui recrute souvent en dépit de ses problèmes financiers, en fasse partie.

Espoir du Benfica

Ainsi, et selon le bien informé journaliste Ekrem Konur, le Barça, au même titre que le Borussia Dortmund, Arsenal et l'Atletico Madrid, aurait déjà pris des renseignements sur un espoir de Benfica, José Melro, âgé de 19 ans seulement. Seul souci, et non des moindres, il est fort probable que le club catalan attende son nouvel entraîneur pour commencer à travailler sur la prochaine saison. Un chantier qui n'a pas encore débuté en Catalogne, loin de là.

💣💥❗🇵🇹 🦅 #SLBenfica❗

Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal ve Borussia Dortmund, has sent scouts to monitor SL Benfica's 19-year-old Portugal winger José Melro. pic.twitter.com/O40QroK9Ta — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 6, 2024

