FC Barcelone - Mercato : Xavi met un coup de pression pour janvier, offre de la dernière chance pour Dembélé ?

Remonté par la rouste endurée à Munich (0-3) mercredi et l'élimination de la Champions League qui en a découlé, Xavi Hernandez s'est montré très déterminé en conférence de presse ce samedi concernant la nécessité de renforcer l'équipe en janvier : "Nous travaillons, c'est une réalité. Il y a beaucoup de confiance entre moi et la direction. Nous avons eu une réunion productive. J'ai été très clair sur ce en quoi je crois, ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Il faut chercher des solutions pour améliorer l'équipe et l'effectif. Je comprends la situation du club pour la masse salariale ou les limitations, mais malgré ça, nous devons améliorer l'effectif".

Par ailleurs, El Mundo Deportivo assure que la direction barcelonaise a formulé une offre de contrat à Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Le montant de celle-ci n'a pas filtré mais l'idée serait toujours la même : un fixe bas et de grosses primes. La balle est désormais dans le camp du Français.

🔵🔴🎙 Xavi: "¿Fichajes?, fui muy claro con lo que necesito"



✍ @JoanPoquiEraso https://t.co/xhPVnDUXcR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 11, 2021