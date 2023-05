FC Barcelone - Mercato : Dembélé a reçu une offre XXL !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'actuel de leader de la Liga voudrait prolonger l'ancien Rennais et lui aurait récemment formulé une offre de prolongation. "Le FC Barcelone a fait une nouvelle proposition de contrat à Ousmane Dembélé. C'est juste une enchère d'ouverture, de nouvelles séries de pourparlers suivront. L'accord actuel expire en 2024 et comprend une clause libératoire de 50 millions d'euros pour cet été. Ousmane veut rester, Xavi le considère comme intouchable", a fait savoir le journaliste italien sur Twitter. De son côté, Marca annonce que cette prolongation serait d'une durée de quatre ans.

