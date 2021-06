FC Barcelone - Mercato : une pépite et un cador pour épauler Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le mercato du FC Barcelone va très rapidement passer la seconde. Notamment lorsque Lionel Messi, la star argentine du club, aura divulgué son choix de poursuivre, ou non, sa si longue histoire en Catalogne. En attendant, et on pense aux nombreux départs qui se précisent pour éponger une partie de la dette du club, le président Joan Laporta et ses équipes s'activent.

Et auraient dans le viseur celui qui est considéré comme la future star du football polonais. Ainsi, et selon les informations de Calciomercato, Kacper Kozlowski serait dans le viseur du FC Barcelone. Mais également de la Juventus et du Borussia Dortmund. Agé de 17 ans, le joueur évolue au Pogon Szczecin et devrait faire parler de lui lors du prochain Euro.

Autre piste, évoquée ces dernières heures, celle qui conduit à l'attaquant anglais bien connu, Raheem Sterling (Manchester City). Moins utilisé cette saison par Pep Guardiola, Sterling pourrait être un plan B en cas de départ de Dembélé. Seul souci, et non des moindres, le Barça devrait s'acquitter d'une indemnité de transfert. Pas simple au regard de la situation financière actuelle.