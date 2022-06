FC Barcelone - Mercato : une petite trahison de Guardiola pour Bernardo Silva ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Pablo Zabaleta était à Barcelone à l’occasion du Padel Legends Trophy et en a profité pour se confier sur le dossier Bernardo Silva aux médias catalans. Pour l’ex-arrière droit des Skyblues, aucune chance de voir Bernardo Silva sous le maillot Blaugrana la saison prochaine.

« Je pense que le Barça va traverser une période très difficile. Bernardo Silva est une pièce maîtresse pour Pep Guardiola. Je ne vois pas le Barça capable d’aller le chercher il est loin d’être un joueur bon marché » a déclaré l’argentin au quotidien espagnol Sport.

L’ancien coach du Barça a énormément d’estime pour Bernardo Silva et ne laissera pas son joueur partir si facilement. Même en signant d’importants accords financiers le recrutement de l’ancien monégasque sera hors de prix et la vente de frenkie De Jong semble de plus en plus inévitable pour réaliser la transaction du côté de la Catalogne.

🚨 Pablo Zabaleta: “I think #Barcelona is going to have a very difficult time; Right now, Bernardo Silva is a piece for Man City.. Unless it's a personal matte, he wants to leave #ManCity, and he can find a team that can deal with his price [then he will stay]



