Cité parmi les cibles du PSG et de Leonardo, Franck Kessié (Milan AC) pourrait bien prendre une autre voie et rejoindre le FC Barcelone. Dans un entretien à Mediaset, Paolo Maldini, le directeur sportif des Rossoneri, a bel et bien confirmé que le Barça était aujourd'hui le mieux placé pour accueillir le milieu ivoirien.

« L'intérêt du Barça pour Kessié ? C'est normal, c'est sur le point de se terminer et nous n'avons toujours pas d'accord. La ligne est dictée par le club et nous ne nous en éloignerons pas », a fait savoir l'ancien défenseur au sujet des exigences financières de Kessié, jugées trop importantes par le Milan. Selon le spécialiste Gianlucca Di Marzio, le Barça aurait – à la demande de Xavi – offert un contrat à 6,5 M€ par an à l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame.

Wirtz, le « nouveau Toni Kroos » n'a d'yeux que pour le Barça

Autre milieu très courtisé qui pencherait pour le FC Barcelone : la pépite du Bayer Leverkusen Florian Wirtz (milieu, 18 ans), annoncé dans le radar du Real Madrid et désormais dans celui du Barça selon Fabrizio Romano.

Sport déterre ce mercredi des vieilles déclarations de Wirtz dans Bild où, à ses débuts, il rêvait publiquement des Blaugranas : « J'ai toujours voulu jouer pour Barcelone. Cela n'a pas changé, mais j'ai encore du temps avant que cela puisse arriver », glissait-il à ses débuts. Reste qu'un départ de Leverkusen n'est pas à l'ordre du jour pour Wirtz, lequel a prolongé jusqu'en 2026 récemment et n'aura pas de bon de sortie avant l'été 2023. Sur le dossier du « nouveau Toni Kroos », il faudra quand même effacé la concurrence du Bayern Munich, également sur les rangs pour l'accueillir.

