FC Barcelone - Mercato : une piste hivernale était prête à jouer gratuitement !

On savait que Sofyan Amrabat avait tout fait pour rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Mettant notamment un coup de pression à la Fiorentina durant le dernier jour, le 31 janvier, pour forcer son transfert. Le milieu de terrain marocain avait ainsi expliqué que le train ne passait qu'une fois et qu'il fallait sauter dedans quand l'opportunité se présentait. Mais la Viola n'a pas rien cédé et, faute d'accord avec les Blaugranas, Amrabat est finalement resté en Serie A.

Mais ce mercredi, le journaliste marocain Achraf Ben Ayad, qui travaille en Espagne, a fait de nouvelles révélations, qui prouvent que le Lions de l'Atlas était vraiment prêt à tout pour signer en Catalogne. Il a commencé par repousser les intérêts de Chelsea et de Manchester United. Ensuite, il a proposé de jouer gratuitement pour le Barça, les salaires qui lui auraient été versés servant de "dédommagement" à la Fiorentina ! Malgré cette offre incroyable, la Viola n'a pas cédé. Mais risque de le regretter car Amrabat va traîner pendant un moment la déception liée à ce transfert avorté...