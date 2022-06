FC Barcelone - Mercato : une piste pour succéder à Jordi Alba échappe au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers mois pour succéder à Jordi Alba : Marcos Alonso (Chelsea), Javi Galan (Celta Vigo), Jose Gaya (Valence) mais aussi Gonçalo Costa du Sporting Lisbonne. Selon le quotidien catalan Sport, le Barça avait également coché le nom de l’arrière gauche de 22 ans qui évoluait avec l’équipe jeune des Lions.

Le joueur avait déjà émis le souhait de quitter le club cet été alors qu’il était en fin de contrat. Jeune, rapide, bon offensivement, et surtout gratuit, le profil correspondait aux attentes des Blaugranas mais Costa va finalement rester au Portugal et rejoindre Portimonense qui lui garantira plus de temps de jeu en équipe première.

Il reste encore d’autres options au Barça mais le temps presse et le poste de latéral, qui ne semble pas être la priorité de Laporta, est un dossier tout aussi urgent vu la pénuries de grands latéraux actuellement.

Gonçalo Costa en route pour Portimonense. Contrat de 3 ans plus une en option.



Estoril était également intéressé mais n'a pas convaincu le joueur.



Barcelone voulait intégrer le latéral dans l'équipe B mais Gonçalo Costa veut un projet de première ligue.



[@pedromsepulveda] https://t.co/91895N1kaw — Sporting CP 🇫🇷 (@SportingCP_fra) June 18, 2022

Pour résumer Gonçalo Costa, jeune arrière gauche de l'équipe jeune du Sporting, était pisté par le Baça et aurait pu arriver libre. Le Portugais a finalement choisi Portimonense en D1 portugaise. Le jeune joueur reste au pays pour s'assurer d'avoir davantage de temps de jeu en équipe première.

Yann Noailles

Rédacteur