FC Barcelone - Mercato : une piste prometteuse au Brésil part en fumée

Chelsea vient de jouer un mauvais tour au Barça ! Le FC Barcelone a essayé sans succès de faire signer Andrey Santos. Vasco de Gama, n'avait pas accepté l'offre de 5 millions d'euros pour libérer le capitaine de l'équipe U-20 de la Seleção. Pour attirer, la pépite Brésilienne, de son côté, Chelsea n’a pas hésité à sortir le chéquier. Selon les informations de Sport, les Blues ont lâché 20 millions d’euros (12,5 millions d'euros en indemnités de transfert plus 7,5 millions d'euros de bonus ndlr) pour convaincre le club brésilien de libérer son milieu de terrain.

Andrey Santos devrait arriver à Londres dans les prochains jours pour signer son contrat. Avec Endrick, les Catalans viennent peut-être de rater le futur crack de la sélection brésilienne. En Serie B brésilienne avec Vasco de Gama, le milieu de terrain a participé à 33 rencontres pour un total de 8 buts en 2022. Des statistiques très intéressantes pour un joueur de 18 ans, le Barça va-t-il s’en mordre les doigts ? Affaire à suivre…

Chelsea have full verbal agreement in place to sign Brazilian talent Andrey Santos, confirmed — final fee around €20m, personal terms agreed too. 🚨🔵🇧🇷 #CFC



Chelsea & Vasco will now prepare documents. Born in 2004, Andrey will be part of Chelsea talents project.



Here we go 🤝🏻 pic.twitter.com/WD50I2YeYZ