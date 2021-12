FC Barcelone - Mercato : une porte de sortie enfin trouvée pour Coutinho ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

L’avenir de Philippe Coutinho continue de s’éclaircir. Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Xavi Hernández au Barça, le milieu de terrain brésilien pourrait bel et bien prendre la direction de la Premier League. Si l’on en croit les informations de The Sun, le manager des Gunners Mikel Arteta a donné son feu vert pour l’arrivée de Coutinho à Arsenal. « Il serait utile de changer quelque chose, même si ce n'est jamais facile. Nous travaillons en ce sens pour comprendre quels sont nos besoins et pour trouver les bonnes solutions », a déclaré Mikel Arteta à propos du projet des Gunners en janvier. Celui-ci pourrait donc inclure Philippe Coutinho.

Arsenal give green light for Phillipe Coutinho transfer in January to offer Barca flop exit route. #AFC https://t.co/tSiW2PagG2 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 27, 2021