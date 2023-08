FC Barcelone - Mercato : une première offre va partir pour Joao Cancelo !

L'acquisition d'un latéral droit était un dossier important du mercato estival barcelonais. Le FC Barcelone pourrait bientôt accueillir João Cancelo, la cible prioritaire des Blaugranas.

Le journaliste Fabrizio Romano révèle que le FC Barcelone espère recruter João Cancelo en prêt avec option d'achat. Une partie de la vente d'Ousmane Dembélé permettrait de financer cette opération. Aucune offre à ce jour n'a été envoyée, mais le Barça serait très proche de le faire. On peut donc espérer un mouvement très prochainement. Le FC Barcelone pourrait enfin avoir un joueur de métier sur le couloir droit de sa défense.

Understand Barcelona are set to submit formal bid for João Cancelo! Loan with option to buy clause, on the table with Man City 🚨🔵🔴 #FCB



Crucial days to make it happen after personal terms agreed.



Barça will use part of Dembélé money for Cancelo, as revealed one week ago. pic.twitter.com/WKqd6s6U5E