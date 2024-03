FC Barcelone Mercato : une première piste a fuité pour remplacer ter Stegen !

En cas de départ l'été prochain de Marc-André ter Stegen, qui serait courtisé par des clubs saoudiens, le FC Barcelone commencerait à prospecter le marché des gardiens.

Et selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, les dirigeants barcelonais seraient notamment intéressés par Alex Meret. Arrivé en 2018 à Naples, l'Italien est le gardien titulaire du club napolitain depuis deux saisons et arrive en fin de contrat en juin prochain avec l'actuel septième de Serie A.

Barcelona is monitoring the situation of Napoli's 26-year-old Italian goalkeeper Alex Meret.



Saudi Pro league clubs have been linked with Barcelona's 31-year-old German goalkeeper Marc-André ter Stegen.