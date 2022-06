FC Barcelone – Mercato : une priorité de l’OM dans le viseur

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C’est la priorité du Barça actuellement. Trouver un milieu défensif qui pourrait jouer le rôle de Sergio Busquets dans le dispositif de Xavi. Ce n’est plus un secret pour personne, le favori pour le rôle est pour le moment Ruben Neves, international portugais de 25 ans qui évolue à Wolverhampton. Cependant, le FC Barcelone n’a pas oublié Danilo selon le quotidien catalan Sport.

Un talent déjà connu en Amérique du Sud

Le milieu défensif de Palmeiras a remporté les deux dernières Copa Libertadores et s'est imposé comme le meilleur à son poste en Amérique du Sud. Le gaucher de 21 ans est prêt à faire le grand saut vers l'Europe. Sélectionné par Tite pour les matches amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, il n’a cependant pas eu de temps de jeu. Le sélectionneur a préféré s’appuyer sur les milieux de terrain qu'il va emmener à la Coupe du monde tels que Casemiro, Fred, Fabinho et Bruno Guimaraes

Économiquement, Danilo représente un pari plus viable que Neves puisque le transfert coûterait entre 20 et 25 millions d’euros. Un coup à tenter pour la reconstruction des Blaugrana, même si cela porterait un coup aux espoirs de l'OM de le recruter, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria étant fans du joueur ?

Pour résumer Au poste de sentinelle, une autre piste est étudiée par le FC Barcelone au cas où celle de Ruben Neves échouerait. Il s’agit de Danilo, milieu défensif de Palmeiras. Le milieu défensif de Palmeiras a remporté les deux dernières Copa Libertadores et s'est imposé comme le meilleur à son poste en Amérique du Sud. Économiquement, Danilo représente un pari plus viable que Neves puisque le transfert coûterait entre 20 et 25 millions d’euros.

Yann Noailles

Rédacteur