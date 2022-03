FC Barcelone - Mercato : une recrue a passé sa visite médicale, un chouchou de l’OM veut l’imiter !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

​De nombreux joueurs rêvent un jour d’évoluer au FC Barcelone. Alors que le milieu de terrain Franck Kessié a déjà passé sa visite médicale avec le club catalan, pour une arrivée la saison prochaine, un chouchou de l’OM aimerait suivre ses traces.

Interviewé par TNT Sport, Nicolas Tagliafico a confié qu’il avait toujours l’espoir de rejoindre le Barça cet été : « Il y avait un intérêt, les deux clubs se sont parlé, mais ils n'étaient pas d'accord... C'était quelque chose de compliqué pour le Barça mais je pense qu’en juin, il y aura plus de facilité ». Le défenseur latéral gauche de l’Ajax Amsterdam est sous contrat avec le club hollandais jusqu’en juin 2023.

Tagliafico aurait déjà pu signer au FC Barcelone lors du mercato hivernal 2022.

Nicolás Tagliafico: “Barça? The deal was complicated for the club in January - but I think that now, in June, it will be easier”, he told TNT Sport. 🇦🇷 #FCB



Tagliafico has new agents now - and he’s leaving Ajax for sure this summer. pic.twitter.com/HBmMKqHDWA