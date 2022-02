FC Barcelone - Mercato : une recrue se rapproche, Depay de retour à l’OL ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’information doit être prise avec des pincettes mais elle a secoué la communauté de l’OL hier sur Twitter : Memphis Depay travaille sur un retour à Lyon ! Selon Le Quotidien du Sport, « l’entourage du Néerlandais a renoué contact avec la direction de l’OL, qui a gardé un excellent souvenir de son ancien buteur. »

On pourrait ajouter que Jean-Michel Aulas a fait des pieds et des mains pour conserver celui qu’il a toujours considéré comme un crack, avant que le joueur de 28 ans ne file libre au FC Barcelone l'été dernier. En parallèle, le club catalan travaille sur une recrue en défense centrale.

D’après Marca, la cible prioritaire se nomme Andreas Christensen. Le stoppeur danois arrive en fin de contrat et Chelsea et connaît l’intérêt de Xavi à son endroit. Le Barça aimerait accélérer son arrivée au plus vite mais le joueur de 25 ans dispose d’autres options en Allemagne et en Angleterre.