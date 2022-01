FC Barcelone - Mercato : une recrue surprise pourrait bientôt débarquer

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alvaro Morata, Edinson Cavani, Arthur Cabral... Depuis plusieurs semaines, de nombreux noms d'attaquants sont associés au FC Barcelone, qui cherche désespérément un buteur. A priori, l'heureux élu ne devrait pas être le Brésilien du FC Bâle, dont le nom ne fait pas l'unanimité en interne. Ni le Matador de Manchester United, qui ne veut pas s'engager que pour six mois et dont le salaire est trop important. Quant à l'international espagnol, la problématique est la même que pour Cavani : le Barça ne veut qu'un prêt, histoire de ne pas contrarier le recrutement d'Erling Haaland en juin.

Les semaines passent et Xavi ne voit rien venir. C'est d'autant plus frustrant pour lui que son équipe a prouvé mercredi contre le Real Madrid (2-3 a.p.) qu'elle pouvait se mettre au niveau des meilleurs. Il ne lui manque qu'un tueur dans la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'un journaliste de l'émission Onze de la chaîne catalane Esport 3 assure que que les dirigeants blaugrana travaillent en secret sur l'arrivée d'un attaquant. Son nom ne serait encore jamais sorti dans la presse et il ne coûterait quasiment rien. Il n'en a pas dit plus mais on est curieux de savoir quel grand buteur présente à la fois une indemnité et des fiches de paie très basses...

