FC Barcelone - Mercato : une révélation du Mondial fait suer Xavi

Promesse du FC Barcelone la saison dernière, l'ailier gauche marocain Abdé (21 ans) a été envoyé en prêt à l'Osasuna Pampelune durant l'été. Il y a réussi de bons débuts (8 matches, 2 buts) avant de se blesser. Rétabli in extremis pour la Coupe du monde, il a fait le voyage au Qatar, où il n'était pas titulaire chez les Lions de l'Atlas mais a mis le feu à chaque entrée en jeu, notamment contre l'Espagne et la France. Forcément, après quatre premiers mois à ce niveau, la question de son avenir se pose d'ores et déjà.

Sport a fait un point sur sa situation et il s'avère que les choses sont très claires : Abdé veut en priorité retourner à Barcelone et s'y imposer. Et si les Blaugranas ne veulent pas de lui, il veut être transféré, pas de nouveau prêté. Or, les Catalans, selon le quotidien sportif, n'ont pas l'intention de le conserver car leurs ailes affichent complet (Dembélé, Raphinha, Torres, Fati...). Et en plus, ils auraient déjà reçu des offres d'Espagne et d'Angleterre pour lui. Ce sera donc un transfert en fin de saison pour Abdé, sous contrat jusqu'en 2026, que le FCB espère vendre 20 M€ alors qu'il est coté à 8 M€.