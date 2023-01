FC Barcelone - Mercato : une révélation du Mondial s'éloigne du Barça

Tel est le marché des transferts. Et notamment au lendemain d'une Coupe du monde réussie. Ainsi, le latéral de la Croatie, Josip Juranovic, auteur de solides prestations au Qatar, a été évoqué dans bon nombre de clubs européens. Il était même fait mention d'un intérêt poussé de Chelsea, en Angleterre, et du FC Barcelone.

Il semblerait que ce ne soit plus le cas. Car comme le précise Nicolo Schira, c'est le club de Monza qui semble tenir la corde. Le joueur quitterait ainsi le Celtic en prêt avec option d'achat, tenue obligatoire si Monza se maintient en Serie A italienne.

A suivre.

