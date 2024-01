FC Barcelone Mercato : une sentinelle recrutée grâce à la blessure de Baldé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

A tout chose, malheur est bon, dit l'adage. Le FC Barcelone est revenu avec une grosse quantité de mauvaises nouvelles de Bilbao, mercredi soir. Il y a eu l'élimination de la Coupe du Roi (2-4 a.p.), qui était la dernière possibilité de remporter un trophée cette saison, mais il y a également eu des petits pépins pour Sergi Roberto et Ronald Araujo et, surtout, la grave blessure d'Alejandro Baldé. Contraint à l'opération, le latéral gauche est out jusqu'à la fin de la saison.

Une sentinelle plutôt qu'un latéral gauche ?

Mais il y a donc une bonne nouvelle, que révèle Sport ce samedi. En vertu du règlement de la Liga, le Barça a droit de recruter un remplaçant à Baldé, en utilisant 80% de son salaire. D'après le média catalan, les dirigeants catalans n'envisageraient pas de recruter un autre latéral gauche car Hector Font a fait une très bonne entrée à Bilbao et que Joao Cancelo peut également jouer à ce poste. Ils envisageraient plutôt de faire signer la très attendue sentinelle, que Xavi désespère d'avoir depuis le départ de Busquets l'été dernier. Deco se serait mis en chasse pour dénicher la perle rare lors des quatre derniers jours du marché.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🧐El Barça podría fichar por la lesión de Balde



📁El artículo 77 de la Liga abre el límite salarial para fichar cuando un jugador se ha lesionado por un mínimo de 4 meses



✍️@JordiGil https://t.co/dWdUokOLM0 — Diario SPORT (@sport) January 27, 2024

Podcast Men's Up Life