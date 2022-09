FC Barcelone - Mercato : une signature à un milliard d’euros actée avant octobre !

Le Bayern Munich n’a pas encore digéré l’opération Robert Lewandowski. La semaine dernière, la presse catalane estimait en effet que le club allemand entendait revenir à la charge pour Gavi en janvier 2023, à six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone.

Selon Mundo Deportivo, ce serait déjà peine perdue puisque les dirigeants du Barça ont d’ores et déjà prévu de prolonger Gavi avant début octobre. « Le contrat est déjà prêt, assure une source interne au Barça au journal catalan. Le dossier doit se finaliser avant le mois prochain. Il faut juste trouver le meilleur moment pour annoncer cette très bonne nouvelle. »

L’idéal, toujours d’après MD, serait de finaliser le dossier Gavi pendant la trêve internationale fin septembre. Le milieu de terrain de 18 ans, sur qui compte Xavi dans sa rotation, possède déjà une clause libératoire d’un milliard d’euros, à l’instar d’Ansu Fati, Pedri et Ronald Araujo.

