FC Barcelone - Mercato : une signature importante en très bonne voie, les dessous dévoilés

Les satisfactions sont rares au sein du FC Barcelone, dans une première partie de saison décevante marquée par le départ de Ronald Koeman et le retour au club de Xavi. Mais dans le marasme catalan, Gavi a su tirer son épingle du jeu.

A 17 ans, le milieu de terrain a disputé 6 matches et montré un gros potentiel, si bien que le Barça tente de blinder son contrat. Selon Fabrizio Romano, l'affaire est bien avancée. Le nouveau contrat porterait sur 5 ans, avec une clause libératoire de 50 M€ revue à la hausse. Il ne manquerait que quelques détails avant la signature.

Gavi’s new contract with Barcelona will be for five years and salary increasing from season to season. The current release clause for €50m will be removed. 🔴⏳ #FCB



It’s matter of time to discuss final details and then enter into the ‘contract signing stage’. Step by step. https://t.co/LnmFoFlChe