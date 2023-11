FC Barcelone - Mercato : une star aurait demandé à partir en Arabie saoudite !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu se diront que depuis l'arrivée d'Ilkay Gündogan à Barcelone cet été, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant un départ imminent. Ça a commencé avec un prétendu mauvais accueil, qui fait que l'Allemand aurait reproché à sa direction de ne pas prendre soin des recrues. Information démentie par son épouse. Ensuite, il y a eu une information concernant un transfert à Galatasaray, démentie cette fois par l'intéressé lui-même.

Il aurait pris lui-même contact avec l'Arabie Saoudite

Et voilà que ce vendredi, un média saoudien a annoncé qu'une vedette du FC Barcelone avait pris contact avec la Fédération locale pour évoquer un transfert cet hiver. Le média en question n'a pas donné de nom mais a précisé que ce joueur avait refusé de venir cet été. Quelques heures plus tard, le nom de Gündogan a fuité. Sachant que l'ancien joueur de Manchester City a pointé du doigt la mentalité de certains coéquipiers après la défaite dans le Clasico (1-2) fin octobre, on peut se demander si son aventure catalane, qu'il attendait avec tant d'impatience, n'a pas viré au cauchemar et s'il n'aurait pas réellement des envies d'ailleurs.

🇸🇦🔵🔴¡Aseguran que Gündogan ha pedido irse a Arabia!https://t.co/H0ZhNf7jOU — Diario SPORT (@sport) November 24, 2023

