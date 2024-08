FC Barcelone Mercato : une vente à 70 M€ bientôt officialisée ?

Comme chaque été depuis son arrivée en 2019, Frenkie De Jong est mis sur le marché par le FC Barcelone. Ce n'est pas une question de talent ou d'adaptation car le Néerlandais a mis tout le monde d'accord en Catalogne sur son potentiel. Simplement, il bénéficie d'un salaire hors normes, octroyé par l'ancienne direction, qui plombe les comptes du géant blaugrana.

Cet été, Deco a donc proposé son joueur à différents clubs. Dont Manchester United. Mais seulement les informations de la presse espagnole, les Red Devils ne seraient pas insensibles à l'ancien de l'Ajax, qui retrouverait Eric ten Hag du côté d'Old Trafford. Actuellement blessé, ce qui lui a coûté une participation à l'Euro, De Jong qui ne cesse de dire qu'il se sent bien à Barcelone, va-t-il enfin accepter de partir ? Son transfert pourrait rapporter 70 M€ au FCB...

🚨🆕 #FCBarcelona 🇳🇱

Frenkie de Jong has been officially offered to Manchester United.



The club’s new owners, INEOS, are seriously considering the move. This potential transfer could significantly strengthen United’s midfield, adding a player of de Jong’s caliber and experience.… https://t.co/JePdK2HW2Y pic.twitter.com/aTTyh7SboI