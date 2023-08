FC Barcelone - Mercato : verdict imminent pour Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le quotidien Sport fait une grande annonce concernant Bernardo Silva et le FC Barcelone. Selon le quotidien sportif catalan, le dénouement des négociations est proche... mais il ne devrait pas aller dans le sens souhaité par les supporters blaugranas ! En effet, le champion d'Espagne serait sur le point de laisser tomber la piste du Portugais en raison des exigences trop élevées de Manchester City.

City veut un règlement complet cet été

Le Barça a formulé une proposition aux Citizens et, comme convenu, Bernardo Silva a discuté avec Pep Guardiola pour qu'il le laisse partir, respectant ainsi une ancienne promesse que le manager lui avait faite. Sauf que les Skyblues attendent au minimum 70 M€ pour leur stratège et ils veulent l'argent dès cet été. Pas dans un an (ce que le FCB privilégiait avec sa proposition de prêt avec option d'achat) et pas de paiement échelonné. Car cette manne servirait à acheter un remplaçant à la hauteur. Xavi aurait déjà été mis au courant du fait que Silva ne viendra pas cet été. Compréhensif, il serait passé à autre chose et attendrait un autre renfort offensif.

📂 Es el jugador que más consenso creaba...



👋💰 El Barça lo ha intentado pero está cerca ya de retirarse de la puja por Bernardo Silva



💔 El City no pondrá facilidades y la negociación está casi rotahttps://t.co/jhmnIXFh0C — Diario SPORT (@sport) August 7, 2023

