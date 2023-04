FC Barcelone - Mercato : vers un départ surprise d’Araujo ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L’adaptation à l’étranger est toujours difficile pour les jeunes joueurs, et encore plus dans les grands clubs. Arrivé au dernier jour du mercato de cet hiver, Julian Araujo n’a malheureusement pas pu être inscrit sur la liste du Barça faute de temps, et aurait pour l’instant beaucoup de mal à s’adapter.

Xavi pas convaincu

De plus, Xavi aurait du mal à déceler toutes les qualités du joueur, et ne compterait pas spécialement pour lui la saison prochaine. Les dirigeants barcelonais seraient ainsi à la recherche de la meilleure solution pour son jeune joueur, et se renseignerait sur les modalités d’un prêt avec plusieurs joueurs.