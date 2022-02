FC Barcelone - Mercato : visite médicale en cours pour Aubameyang !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone se précise. Selon les informations du quotidien catalan, Sport, l'attaquant d'Arsenal viendrait d'arriver à l'hôpital de Barcelone et passerait actuellement sa visite médicale avec le Barça. Le Gabonais, qui devrait être libéré de son contrat par les Gunners, devrait ensuite signer un bail d'un an et demi en faveur du club blaugrana.

