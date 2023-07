FC Barcelone - Mercato : Vitor Roque est Blaugrana ! (officiel)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

"Le FC Barcelone et le Club Athletico Paranaense ont trouvé un accord concernant le transfert de Vitor Hugo Roque Ferreira, plus connu sous le nom de Vitor Roque. L'attaquant brésilien signera un contrat jusqu'en 2030/31 et il est prévu qu'il intègre le Club catalan dès la saison 2024/25. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros", peut-on lire sur le communiqué du champion d'Espagne en titre. L'attaquant brésilien ne débarquera donc pas en Catalogne cet été mais à compter de l'été prochain.

𝖳 𝖧 𝖤

𝖡 𝖫 𝖠 𝖴 𝖦 𝖱 𝖠 𝖭 𝖠

𝖯 𝖫 𝖠 𝖭 𝖤 𝖳 🐅 pic.twitter.com/ttHvYSOLrU — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023

Podcast Men's Up Life