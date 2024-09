FC Barcelone Mercato : Vitor Roque vide son sac après son départ du Barça

En échec au FC Barcelone où il était arrivé l'hiver dernier en provenance de l'Athletico Paranaense contre 40 millions d'euros, Vitor Roque a quitté cet été le club catalan et s'est engagé avec le Real Betis sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

"Mon passage au Barça ? C’était un peu compliqué pour moi"

Actuellement présent avec la Seleção lors de cette trêve internationale du mois de septembre, l'attaquant brésilien a vidé son sac sur son passage chez les Blaugrana, chargeant la direction du Barça. "C’était un peu compliqué pour moi. Je pensais que ce serait différent, que ce soit dans le traitement, dans la manière de jouer ou la façon dont la direction me parlait. Quand je suis parti, j'ai parlé. C'était l'une des premières fois… J'ai essayé de comprendre pourquoi il se passait beaucoup de choses, mais je n'en parlerai pas ici. Au Betis, on m'a bien accueilli, je suis très content d'être là-bas et d'avoir l'opportunité d'y jouer."

🚨🇧🇷 Vitor Roque: “My time at Barça? It was a bit complicated for me”.



“When I arrived I had some opportunities but not in the way I expected but my head is calm”.



“I’m focused on my work with Betis. I thank God for the opportunity to wear the Seleção shirt once again”. pic.twitter.com/b1KRWC1UFv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2024

