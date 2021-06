FC Barcelone - Mercato : Wijnaldum révèle pourquoi il a préféré le PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Après sa première interview, forcément pleine de langue de bois, aux médias du PSG, Georginio Wijnaldum était présent ce samedi en conférence de presse avant le premier match des Pays-Bas dans l'Euro 2021, demain contre l'Ukraine. Forcément, l'ancien milieu de Liverpool a été interrogé sur sa signature à Paris plutôt qu'à Barcelone, qui le suivait depuis un an. Selon lui, c'était une question de timing.

"Ça a été très difficile. J'ai négocié avec Barcelone durant quatre semaines. Le PSG a été un peu plus rapide et son projet me parlait. C'était délicat car le Barça était vraiment intéressé. Ce sont deux grands clubs. Je voulais jouer pour les deux. Mais au final, j'ai tranché en faveur du PSG. Ça a été un soulagement de prendre cette décision avant que ne commence l'Euro."

